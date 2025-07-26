За день ДТЭК вернул свет более 12 тысячам семей после вражеских атак
За сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет более 12 тысячам семей Днепропетровской и Донецкой областей. Их дома были без света из-за вражеских обстрелов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Отмечается, что очередная атака снова привела к обесточиванию в Днепропетровской области, где вчера энергетикам удалось восстановить электроснабжение почти 10 тысяч домов местных жителей.
В то же время не стихают бои и в Донецкой области. Несмотря на постоянную опасность энергетики смогли вернуть электричество в 2,2 тысяч домов жителей региона.
В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на постоянную опасность и вражеские атаки.
Напомним, на прошлой неделе энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось вернуть свет в дома более 160 тысяч семей, чьи дома были без электричества из-за российских атак.
Как сообщалось ранее, за два дня энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 22 тысяч семей. Речь о жителях Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей, чьи дома были без света в результате вражеских обстрелов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.