За день на Донбассе боевики 3 раза обстреляли позиции ООС, потерь среди военных нет

В течение дня 25 апреля на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Сообщается, что возле поселка Пивденное противник открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.
Неподалеку от населенного пункта Пески враг дважды обстрелял позиции украинских военных из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военных нет.
В районе проведения ООС сегодня прошли работы по разминированию территории. Саперы обследовали около 1 гектара территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.
Напомним, по состоянию на 7:00 утра 25 апреля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Возле Песков враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Отметим, ранее сообщалось, что вооруженные формирования России 22 апреля обстреляли окрестности Торецка, в результате две ракеты от противотанкового комплекса повредили забор и окна жилого дома.
Также сообщалось, что украинские военные провели танковые учения на Донбассе.