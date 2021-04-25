За добу на Донбасі бойовики 3 рази обстріляли позиції ООС, втрат серед військових немає

Протягом дня 25 квітня на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

У районі проведення ООС сьогодні пройшли роботи з розмінування території. Сапери обстежили близько 1 гектара території і передали на знищення 4 вибухонебезпечних предметів.

Неподалік від населеного пункту Піски ворог двічі обстріляв позиції українських військових з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Повідомляється, що біля селища Південне противник відкривав вогонь із заборонених Мінській угоді мінометів 82-го калібру і гранатометів різних систем.

Нагадаємо, станом на 7:00 ранку 25 квітня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Пєсков ворог застосував ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що збройні формування Росії 22 квітня обстріляли околиці Торецькому, в результаті дві ракети від протитанкового комплексу пошкодили паркан і вікна житлового будинку.

Також повідомлялося, що українські військові провели танкові навчання на Донбасі.