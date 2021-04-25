RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

За добу на Донбасі бойовики 3 рази обстріляли позиції ООС, втрат серед військових немає

Автор: РБК-Україна

Протягом дня 25 квітня на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що біля селища Південне противник відкривав вогонь із заборонених Мінській угоді мінометів 82-го калібру і гранатометів різних систем.

Неподалік від населеного пункту Піски ворог двічі обстріляв позиції українських військових з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Втрат серед українських військових немає.

У районі проведення ООС сьогодні пройшли роботи з розмінування території. Сапери обстежили близько 1 гектара території і передали на знищення 4 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, станом на 7:00 ранку 25 квітня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Пєсков ворог застосував ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що збройні формування Росії 22 квітня обстріляли околиці Торецькому, в результаті дві ракети від протитанкового комплексу пошкодили паркан і вікна житлового будинку.

Також повідомлялося, що українські військові провели танкові навчання на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООС