День "Динамо" у Туреччині: здолали словенського гранда та інший ЦСКА (відео)

Контрольні матчі

"Динамо" – "Марібор" – 2:0

Голи: Герреро, 30, Брагару, 36

Незабитий пенальті: Ярмоленко (Д), 25

"Динамо" – ЦСКА 1948 – 4:1

Голи: Шапаренко, 29, Ванат, 33, 76, Волошин, 48 – Ілієвські, 47

Перший матч підопічні Олександра Шовковського розпочали не по футбольному рано – о 10-й ранку. Суперником став словенський гранд – "Марібор", з яким теперішний тренер киян, ще будучи гравцем суперничав у Лізі чемпіонів майже три десятків років тому.

"Динамо" розпочало гру в такому складі: Моргун – Дячук, Окон, Дубінчак, Караваєв – Брагару, Рубчинський, Піхальонок, Ярмоленко, Саленко – Герреро.

Після перерви Слюбик замінив Окона, а Пономаренко – Герреро. Ближче до кінця гри Герич вийшов замість Яромоленка, а Ігнатенко змінив у воротах Моргуна.

Боротьби, як такої, в спарингу не вийшло. Ще до перерви "Динамо" забезпечило собі впевнену перевагу. Спочатку Герреро отримав м'яч на кутку воротарського, розвернувся і пробив на силу в ближній кут. А потім Брагару скористався майстерним пасом Ярмоленка.

Кияни мали чудову нагоду відзначитись, ще до того, як м'ячі опинились у воротах суперників, але знову не забили пенальті. Вже втретє під час зборів. Цього разу не зміг переграти воротаря Ярмоленко.

Справедливості ради зазначимо, що і словенці мали шанси забити. Дуже невпевнену гру кияни показали в центрі захисту.

Другий контрольний матч дня динамівці розпочали о 16:00. Суперник – софійський ЦСКА 1948. Ми пам'ятаємо, що з софійським ЦСКА вчора грав "Шахтар". Але "гірникам" протистояла інша команда зі схожою назвою. Це такий собі варіант, як з харківськими "Металістами", але по-болгарські. У тамтешній еліті грають одразу дві армійські команди. Просто ЦСКА, я з яким спарингувався "Шахтар" зараз посідає 8-му сходинку в таблиці, а ЦСКА 1948 – 10-ту.

Гру з болгарськими "армійцями" "Динамо" розпочало в такому складі: Нещерет – Вівчаренко, Михавко, Біловар, Тимчик – Шапаренко, Михайленко, Кабаєв, Буяльський, Волошин – Ванат.

Як і в попередньому матчі кияни створили собі комфортний заділ ще до перерви. Відкрив рахунок Шапаранко, який добив м'яч у порожні після атаки Ваната. А через чотири хвилини відзначився і сам найкращий бомбардир "Динамо", скориставшись пасом Вівчаренка.

Одразу по перерві команди обмінялись голами. Спочатку болгари скоротили рахунок, скориставшись черговою помилкою "Динамо" в центральній зоні захисту. Але вже через хвилину Волошин відновив статус-кво, показавши непогану індивідуальну майстерність. Ближче ж до кінця гри Ванат після провалу "армійців" у захисті оформив дубль.

"Динамо" у січні: що відомо

Кияни на зборах у Туреччині зіграли п'ять спарингів. Поступилися німецькому "Магдебургу" з рахунком 1:3, потім здолали румунський ФКСБ (2:1) та зіграли внічию з польським "Відзевом" (1:1). А у заключний день перемогли "Марібор" та ЦСКА 1948.

Завершать перший місяць року "біло-сині" двома поєдинками заключних турів основного етапу Ліги Європи. Зіграють на виїзді проти турецького "Галатасарая" (21 січня) та номінально домашній матч у Гамбурзі проти латвійського РФШ (30 січня). Зазначимо, що "Динамо" вже втратило шанси на продовження боротьби в турнірі.