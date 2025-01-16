День "Динамо" в Турции: одолели словенского гранда и другой ЦСКА (видео)

Контрольные матчи

"Динамо" - "Марибор" - 2:0

Голы: Герреро, 30, Брагару, 36

Незабитый пенальти: Ярмоленко (Д), 25

"Динамо" - ЦСКА 1948 - 4:1

Голы: Шапаренко, 29, Ванат, 33, 76, Волошин, 48 - Илиевски, 47

Первый матч подопечные Александра Шовковского начали не по футбольному рано - в 10 утра. Соперником стал словенский гранд - "Марибор", с которым нынешний тренер киевлян, еще будучи игроком соперничал в Лиге чемпионов почти три десятка лет назад.

"Динамо" начало игру в таком составе: Моргун - Дячук, Окон, Дубинчак, Караваев - Брагару, Рубчинский, Пихаленок, Ярмоленко, Саленко - Герреро.

После перерыва Слюбик заменил Окона, а Пономаренко - Герреро. Ближе к концу игры Герич вышел вместо Яромоленко, а Игнатенко сменил в воротах Моргуна.

Борьбы, как таковой, в спарринге не получилось. Еще до перерыва "Динамо" обеспечило себе уверенное преимущество. Сначала Герреро получил мяч на углу вратарской, развернулся и пробил на силу в ближний угол. А затем Брагару воспользовался мастерским пасом Ярмоленко.

Киевляне имели прекрасную возможность отличиться, еще до того, как мячи оказались в воротах соперников, но снова не забили пенальти. Уже в третий раз во время сборов. На этот раз не смог переиграть вратаря Ярмоленко.

Справедливости ради отметим, что и словенцы имели шансы забить. Очень неуверенную игру киевляне показали в центре защиты.

Второй контрольный матч дня динамовцы начали в 16:00. Соперник - софийский ЦСКА 1948. Мы помним, что с софийским ЦСКА вчера играл "Шахтер". Но "горнякам" противостояла другая команда с похожим названием. Это такой себе вариант, как с харьковскими "Металлистами", но по-болгарски. В тамошней элите играют сразу две армейские команды. Просто ЦСКА, с которым спарринговался "Шахтер" сейчас занимает 8-ю строчку в таблице, а ЦСКА 1948 - 10-ю.

Игру с болгарскими "армейцами" "Динамо" начало в таком составе: Нещерет - Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик - Шапаренко, Михайленко, Кабаев, Буяльский, Волошин - Ванат.

Как и в предыдущем матче киевляне создали себе комфортный задел еще до перерыва. Открыл счет Шапаранко, который добил мяч в пустые после атаки Ваната. А через четыре минуты отличился и сам лучший бомбардир "Динамо", воспользовавшись пасом Вивчаренко.

Сразу после перерыва команды обменялись голами. Сначала болгары сократили счет, воспользовавшись очередной ошибкой "Динамо" в центральной зоне защиты. Но уже через минуту Волошин восстановил статус-кво, показав неплохое индивидуальное мастерство. А ближе к концу игры Ванат после провала "армейцев" в защите оформил дубль.

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Киевляне на сборах в Турции сыграли пять спаррингов. Уступили немецкому "Магдебургу" со счетом 1:3, затем одолели румынский ФКСБ (2:1) и сыграли вничью с польским "Видзевом" (1:1). А в заключительный день победили "Марибор" и ЦСКА 1948.

Завершат первый месяц года "бело-синие" двумя поединками заключительных туров основного этапа Лиги Европы. Сыграют на выезде против турецкого "Галатасарая" (21 января) и номинально домашний матч в Гамбурге против латвийского РФШ (30 января). Отметим, что "Динамо" уже потеряло шансы на продолжение борьбы в турнире.