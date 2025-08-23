День Державного прапора України 2025: красиві привітання у віршах, прозі та листівках

Історія кольорів Державного прапора України

Синьо-жовті кольори українського прапора мають глибоке коріння і символізують важливі елементи української традиції та релігії.

Ще з часів Київської Русі та козацької доби саме ці кольори використовувалися на гербах і прапорах українських земель. А офіційно синьо-жовтий прапор був визнаний Центральною Радою 22 березня 1918 року.

Після проголошення незалежності України у 1991 році цей прапор став державним символом, що поєднує багатовікову історію і прагнення народу до свободи.

Вітання у прозі

Вітаю з Днем Державного прапора України та щиро бажаю чистого мирного блакитного неба над головами українців, щедрих та злачних полів на території країни. Нехай прапор України гордо розвивається на вітрі та неодмінно дарує натхнення та світлу надію кожному з мешканців держави.

***

Вітаю із Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним та блакитним, а врожай щедрим та багатим. Нехай прапор України гордо в'ється на вітрі та наповнює душу патріотизмом та прагненням до світлого майбутнього.

***

Вітаю з Днем Державного прапора України та побажати хочу щедрих урожаїв жовтих полів, мирного блакитного неба, насичених фарб у житті народу, успішного розвитку країни, веселих пісень та гарних танців, великої гордості та почуття патріотизму у кожного українця за чудовий прапор та чудову країну.

***

Вітаю з Днем державного прапора України та хочу побажати, щоб блакитне небо було мирним та ясним, щоб жовті поля пшениці давали добрий урожай. Нехай країна росте та процвітає, нехай прапор країни розвивається на вітрі та дарує добру надію українцям на щасливе життя.

Вітання у віршах

Це прапор - вільної країни,

Це прапор - міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний - символе добра,

А жовтий - золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, звеличиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

***

З далеких часів відгомін іде

Про прадідів відвагу, мужність, славу.

Наш прапор житнім золотом цвіте;

Він - символ незалежної держави.

Знамення сяє сонцем золотим,

Небесною виблискує блакиттю…

З ним здобували все, що є святим;

І нас із ним нікому не скорити!

***

Небеса блакитні

Сяють з глибини,

А пшеничні й житні

Мерехтять лани.

Образ цей не зблідне,

Хоч минуть жнива.

Це знамено рідне -

Злото й синява.

Прапор наш, як літо,

В сонці майорить.

По долині - жито,

По горі - блакить.

Прапор наш - не битва,

Не рушничний дріб:

По горі молитва,

По долині - хліб.

***

Державний прапор України -

Це стяг із двох подовжніх смуг.

Він символ вільної людини,

У ньому український дух!

У синім - небо Батьківщини,

Його безкрайність і блакить,

І вище нього, Україно,

Хай пісня нації летить!

У жовтім кольорі - колосся,

Багатство нашої землі.

Щоб у достатку всім жилося,

І в люднім місті, і в селі.

Нехай він нас завжди єднає,

Його із гордістю несуть.

А світ, побачивши, впізнає:

Під стягом Українці йдуть!

***

День Державного прапора відзначаємо,

Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.

Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,

Квітни, співай і тільки кращай!

