День буде незвичним. Синоптик дала прогноз погоди на завтра

"11 квітня буде незвичним. Бо найхолоднішою (чи найпрохолоднішою) очікується погода в південній частині, якій традиційно належить бути найтеплішою", - розповіла вона.

За даними синоптика, завтра протягом дня лише +9...+12 градусів, хіба в Криму та Приазов'ї до +14 градусів.

"На решті території України вдень у вівторок +12...+16 градусів, хіба що в прикарпатських областях місцями ще затримається свіжіша погода, +9..+12 градусів", - додала Діденко.

При цьому, дощі завтра пройдуть у південній частині, ввечері 11 квітня "підтягнуться" до центральних областей.

"Трохи покапає на заході, але не суттєво. На решті території України - без опадів", - додала вона.

Погода в Києві

У столиці 11 квітня температура повітря порадує, вдень до +15 градусів. Дощу не буде.