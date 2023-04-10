День буде незвичним. Синоптик дала прогноз погоди на завтра

Погода у вівторок, 11 квітня, в Україні буде незвичайною, оскільки найхолодніше буде на півдні. Дощі завтра очікуються на тому ж півдні та у центрі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"11 квітня буде незвичним. Бо найхолоднішою (чи найпрохолоднішою) очікується погода в південній частині, якій традиційно належить бути найтеплішою", - розповіла вона.
За даними синоптика, завтра протягом дня лише +9...+12 градусів, хіба в Криму та Приазов'ї до +14 градусів.
"На решті території України вдень у вівторок +12...+16 градусів, хіба що в прикарпатських областях місцями ще затримається свіжіша погода, +9..+12 градусів", - додала Діденко.
При цьому, дощі завтра пройдуть у південній частині, ввечері 11 квітня "підтягнуться" до центральних областей.
"Трохи покапає на заході, але не суттєво. На решті території України - без опадів", - додала вона.
Погода в Києві
У столиці 11 квітня температура повітря порадує, вдень до +15 градусів. Дощу не буде.
Як повідомлялось, погода в Одесі та області у вівторок, 11 квітня, погіршиться. Тому місцевих жителів попередили про загрозу детонації мін.
Крім того, у понеділок-вівторок, 10-11 квітня, в Україні прогнозується ймовірність сходження лавин у двох областях. Українців просять утриматися від походів у гори.
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