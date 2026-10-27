День буде хмарним, подекуди з дощами: яку погоду чекати в Україні 27 жовтня

Вівторок, 27 жовтня, принесе Україні хмарну погоду та локальні дощі. У більшості областей істотних опадів не очікують, а найтепліше буде на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

За прогнозом синоптиків, у вівторок на південному заході країни очікуються дощі. На решті території істотних опадів не передбачається, тож у більшості областей день мине без значного дощу.

Вітер буде північно-східним та східним, зі швидкістю 5-10 м/с. На південному сході країни місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +10…+15°C. Найвищі показники прогнозують на півдні України, де стовпчики термометрів можуть піднятися до +18°C. У Карпатах буде значно прохолодніше: там протягом дня очікується від 0°C до +5°C.

Фото: якою буде погода в Україні 27 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода на Київщині та в Києві

У Київській області 27 жовтня істотних опадів не очікується. Вітер буде північно-східним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вдень становитиме +10…+15°C. У столиці синоптики прогнозують +12…+14°C.

Отже, у Києві вівторок буде хмарним, але без істотних опадів. Водночас жителям південного сходу варто зважати на можливі сильні пориви вітру, а тим, хто перебуватиме на південному заході країни, - врахувати ймовірність дощу під час планування справ на день.