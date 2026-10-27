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День будет облачным, иногда с дождями: какую погоду ждать в Украине 27 октября

08:56 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
День будет облачным, иногда с дождями: какую погоду ждать в Украине 27 октября Фото: осенний Киев (Getty Images)
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Вторник, 27 октября, принесет Украине облачную погоду и местные дожди. В большинстве областей существенных осадков не ожидают, а теплее всего будет на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник на юго-западе страны ожидаются дожди. На остальной территории существенных осадков не предвидится, так что в большинстве областей день пройдет без значительного дождя.

Ветер будет северо-восточным и восточным, со скоростью 5-10 м/с. На юго-востоке страны местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха будет днем +10…+15°C. Высокие показатели прогнозируют на юге Украины, где столбики термометров могут подняться до +18°C. В Карпатах будет гораздо прохладнее: там в течение дня ожидается от 0 до +5°C.

День будет облачным, иногда с дождями: какую погоду ждать в Украине 27 октября
Фото: какой будет погода в Украине 27 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киевской области и в Киеве

В Киевской области 27 октября существенных осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточным, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области будет днем +10…+15°C. В столице синоптики прогнозируют +12…+14°C.

Следовательно, в Киеве вторник будет облачным, но без существенных осадков. В то же время жителям юго-востока следует учитывать возможные сильные порывы ветра, а тем, кто будет находиться на юго-западе страны, - учесть вероятность дождя при планировании дел в день.

Напомним, по предварительным оценкам Укргидрометцентра, средняя температура воздуха в Украине в ноябре 2026 года и зимой 2026-2027 годовможет быть на 1-2°C выше климатической нормы.

В то же время синоптики не исключают похолоданий продолжительностью от 3 до 10 дней, морозов, осадков, гололеда и сильного ветра.

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