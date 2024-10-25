День автомобіліста 2024: коли водії і дорожники відзначають професійне свято

Щорічно День автомобіліста і дорожника в Україні відзначають в останню неділю жовтня. Цьогоріч свято припадає на 27 жовтня.
РБК-Україна розповідає про День автомобіліста і дорожника і ділиться цікавими фактами до свята.
Професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства України заснували на державному рівні у 1993 році. Тодішній президент Леонід Кравчук підписав відповідний Указ. Це свято успадковане від Радянського Союзу, там воно називалось День водія і відзначали його із 1980-х років.
В Україні День водія об'єднали з професійним святом працівників шляхового господарства і він отримав назву День автомобіліста і дорожника. Зараз в Україні працює понад 1 млн автомобілістів, які забезпечують безперебійне функціонування транспортної системи країни.
Хто відзначає цей день:
Традиційно автомобілістам цього дня бажають справності транспорту, легкої та безпечної дороги. Щороку Президент також вітає працівників дорожньої сфери зі святом.
В Україні перший автомобіль з’явився у 1891 році. Його власником був редактор "Одеського листка" Василь Навроцький. А через чотири роки в Одесі з'явився перший електрокар.
У 1909 році в Україні у механічній майстерні інженера В. Стасюлевича виготовили перший автобус. У 1929 році на Харківському автоскладальному заводі почали збирати перші радянські Форди. У 1920-х роках в Україні було понад 100 автомобільних підприємств, а в 1960-х – вже понад 1000.
Першу автомобільну дорогу в Україні збудували у 1900 році між Львовом і Перемишлем. Зараз протяжність автомобільних державних доріг становить 169,5 тис. км. За їх стан відповідає Державне агентство автомобільних доріг. Також у нас є 250 тис. км вулиць, за їх стан відповідають місцеві органи влади.
Зазначимо, що днями громадські організації Центр демократії та верховенства права та Vision Zero провели дослідження і визначили, що лише 46% водіїв користуються пасками безпеки. Найбільше про безпеку дбають у Києві – 72,3%, найменше у Кропивницькому – 24,5%.
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Раніше ми писали про те, коли відзначають День українською писемності та мови, і які заходи заплановані до свята цьогоріч.
Під час підготовки матеріалу використали: Вікіпедію, дані ресурсу Аrtpriz.com, пост Кампанія "За безпечні дороги" у Facebook.
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