День Андрея: история и давние традиции праздника

Фото: Апостол Андрей Первозванный (pixabay.com)

В День Андрея гадают на любовь и прислушиваются к воде

День Андрея - праздник в память о первом ученике Сына Божьего, который принес христианскую веру на земли Руси и предсказал возникновение великого града на Киевских горах.

В народных традициях День Андрея издавна считался лучшим временем для гаданий на любовь и судьбу. По приметам этого праздника предсказывали зимнюю погоду.

День Андрея 2018: когда отмечается

День памяти об одном из двенадцати великих учеников Иисуса Христа был установлен церковью еще в средневековье. Чтобы узнать когда День Андрея, достаточно заглянуть в православный календарь. Дата не меняется, и ежегодно его отмечают 13 декабря.

В этом празднике тесно переплелись христианские и народные традиции. В старину Андреевы именины считались магическим днем, который способен изменить судьбу. Гадания на суженого в День Андрея - один из самых известных праздничных обрядов.

Фото: Апостол Андрей Первозванный (pixabay.com)

Андрей Первозванный: история святого Апостола

Андрей был простым рыбаком на Генисаретском озере и учеником Иоанна Крестителя. Он первым стал последователем Христа и привел к нему своего брата. Апостол Андрей был свидетелем чудес, которые совершал Христос, видел его смерть и воскрешение.

Он проповедовал христианство на Руси, и во время паломничества воздвиг крест на Киевских горах, сказав что быть на этом месте великому городу.

Существует легенда об Апостоле, согласно которой его называют покровителем моряков. По преданиям, святой молитвой успокоил шторм и воскресил 40 моряков, утонувших по пути к Андрею за христианским учением.

Апостол был распят по собственной просьбе на кресте Х-образной формы, так как считал недостойным себя смерти, подобной кончине Христа. На месте казни позднее построили самый большой в Греции храм, а крест назвали Андреевским.

Фото: Андреевский крест (pixabay.com)

Традиции праздника

По народным традициям, в День Андрея девушки гадали, молодежь устраивала гуляния, старики обращали внимание на приметы.

В ночь на Андрея верили, что во сне можно увидеть образ суженого и погадать на будущее. На вечерних посиделках молодых парней принимали в компанию и для этого устраивали особый обряд. Накануне девушки пекли праздничный корж - калиту. Он имел форму круга с отверстием в середине. В тесто добавляли сухофрукты и ягоды, а готовую калиту обмакивали в мед.

Фото: Калита на День Андрея (скриншот YouTube/Алина Пирожок)

Затем корж подвешивали на ленте к потолку комнаты. Юноша верхом на кочерге должен был подпрыгнуть и откусить кусочек калиты. Счастливчика, которому удалось сделать это с первой попытки, принимали в компанию. Считалось, что парень, откусивший калиту, в наступающем году обязательно женится на красивой и умной девушке.

По поверьям, в ночь на Андрея бесчинствует нечистая сила и забирает у коров молоко. Поэтому чтобы защитить хозяйство, с 12-го на 13 декабря во все времена гуцулы выходили на улицу и разводили высокие "андреевские костры".

Приметы в День Андрея

На 13 декабря, день святого Андрея, прислушиваются к воде, чтобы узнать погоду на зиму.

Если вода в проруби тихая, то и зима будет спокойной, а если шумная - стоит ждать бури и метели с морозами.

Если на Андрея идет снег и не тает - белый покров продержиться на земле еще 110 дней.

Еще одна примета на Андрея связана с огнем. Красные угли в печи в праздничный вечер предвещают стужу, белые - скорую оттепель.

С Андреева дня запрещаются ткаческие работы. Ткать пряжу и мотать нитки нельзя до самого Крещения.

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Видео: РБК-Украина