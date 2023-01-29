UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В день по 300 літрів. Під Харковом викрили схему крадіжки палива з держпідприємства

Фото: під Харковом викрили схему крадіжки палива з держпідприємства (t.me/police_kh_region)
Автор: Наталія Гурковська

У Харківській області працівники поліції викрили групу грабіжників паливно-мастильних матеріалів з державного підприємства. В день вони вивозили від 100 до 300 літрів та продавали за ціною 40 гривень за літр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"Зловмисники розробили та налагодили систематичну схему по викраденню паливно-мастильних матеріалів. Щодня працівники підприємства викрадали від 100 до 300 літрів дизельного пального. Потім вказане паливо вони збували 4 постійним клієнтам за ціною 40 гривень за літр", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 29 січня, працівники Лозівського районного відділу поліції спільно зі співробітниками управління карного розшуку ГУНП в Харківській області, Лозівською міжрайонною прокуратурою та СБУ провели 15 санкціонованих обшуків. Правоохоронці виявили та вилучили близько 5 тонн дизельного пального.

"Свою злочинну діяльність чоловіки розпочали у вересні 2022 року. До злочинної діяльності причетні 9 співробітників підприємства. На даний час встановлюється сума завданої матеріальної шкоди державі", - додали в поліції.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, поліція викрила наркокартель у Житомирській області, до якого входили 10 осіб різного віку. Як зазначається у повідомленні МВС України, усі вони жителі в різних регіонів України - Черкаського, Київського та Житомирського - віком від 22 до 55 років. За цінами "чорного ринку" загальна вартість вилучених наркотиків сягає близько 100 тисяч гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковполиция