RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В день по 300 литров. Под Харьковом разоблачили схему кражи топлива с госпредприятия

Фото: под Харьковом разоблачили схему кражи топлива с госпредприятия (t.me/police_kh_region)
Автор: Наталия Гурковская

В Харьковской области работники полиции разоблачили группу грабителей горюче-смазочных материалов с государственного предприятия. В день они вывозили от 100 до 300 литров и продавали по цене 40 гривен за литр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"Злоумышленники разработали и наладили систематическую схему по угону горюче-смазочных материалов. Ежедневно работники предприятия похищали от 100 до 300 литров дизельного горючего. Затем указанное топливо они сбывали 4 постоянным клиентам по цене 40 гривен за литр", - говорится в сообщении.

В частности, 29 января работники Лозовского районного отдела полиции совместно с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области, Лозовской межрайонной прокуратурой и СБУ провели 15 санкционированных обысков. Правоохранители обнаружили и изъяли около 5 тонн дизельного горючего.

"Свою преступную деятельность мужчины начали в сентябре 2022 года. К преступной деятельности причастны 9 сотрудников предприятия. В настоящее время устанавливается сумма причиненного материального ущерба государству", - добавили в полиции.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, полиция разоблачила наркокартель в Житомирской области, в который входили 10 человек всех возрастов. Как отмечается в сообщении МВД Украины, все они жители в разных регионов Украины - Черкасского, Киевского и Житомирского - в возрасте от 22 до 55 лет. По ценам "черного рынка" общая стоимость изъятых наркотиков составляет около 100 тысяч гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковполиция