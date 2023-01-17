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У Демпартії США назвали умови для додаткових постачань Україні ППО Patriot

Фото: США не виключають додаткові постачання Patriot (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Постачання Україні додаткових систем Patriot буде пов'язане з рівнем підготовки ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву конгресвумен, співголови Українського кокусу нижньої палати Конгресу Марсі Каптур в інтерв'ю "Голосу Америки".

Вона зазначила, що вражена українськими збройними силами, як і решта світу.

"Я вважаю, що один із найважливіших аспектів, пов'язаних зі складними системами озброєнь, подібними до цієї, – отримання належної підготовки тими, хто ними управлятиме. Це має відбуватися поступово. Не можна розраховувати на диво, яке станеться за одну ніч, але, думаю, і українські, і американські військові розуміють, які саме зусилля від них потрібні", - сказала Каптур.

Конгресвумен впевнена, що Україна продовжуватиме отримувати двопартійну підтримку з боку США.

"Це найбільший конфлікт на території європейського континенту з часів Другої світової війни. Це серйозний та визначальний момент у світовій історії та США", - додала вона.

Нагадаємо, що в грудні США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги майже на 2 млрд доларів, в якому було анонсовано постачання першої батареї комплексу протиракетної оборони Patriot для України.

Також ми писали про те, що Німеччина за США погодилася передати Україні батарею Patriot.

Як нещодавно стало відомо, українські військові навчатимуться використовувати ці комплекси ППО у штаті Оклахома.

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