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В Демпартии США назвали условия для дополнительных поставок Украине ПВО Patriot

Фото: США не исключают дополнительные поставки Patriot (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Поставка Украине дополнительных систем Patriot будет связана с уровнем подготовки ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление конгрессвумен, сопредседателя Украинского кокуса нижней палаты Конгресса Марси Каптур в интервью "Голосу Америки".

Она отметила, что впечатлена украинскими вооруженными силами, равно как и весь остальной мир.

"Я считаю, что один из самых важных аспектов, связанных со сложными системами вооружений, подобными этой, – получение надлежащей подготовки теми, кто будет ими управлять. Это должно происходить постепенно. Нельзя рассчитывать на чудо, которое произойдет за одну ночь, но, думаю, и украинские, и американские военные понимают, какие именно усилия от них требуются", - сказала Каптур.

Конгрессвумен уверена, что Украина продолжит получать двухпартийную поддержку со стороны США.

"Это самый большой конфликт на территории европейского континента со времен Второй мировой войны. Это серьезный и определяющий момент в мировой истории и США", - добавила она.

Напомним, что в декабре США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи почти на 2 млрд долларов, в котором была анонсирована поставка первой батареи комплекса противоракетной обороны Patriot для Украины.

Также мы писали о том, что Германия вслед за США согласилась передать Украине батарею Patriot.

Как недавно стало известно, украинские военные будут учиться использовать эти комплексы ПВО в штате Оклахома.

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ПВО