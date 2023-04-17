Демонтировали памятник и разворовали музей. РФ уничтожает все, что связывает Куинджи с Мариуполем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца .

Он отметил, что россияне продолжают уничтожать культурное наследие и нарушать культурные права, обеспечивающие возможности свободного духовного развития личности и общества.

В Мариуполе оккупанты демонтировали памятник Куинджи на Греческой площади. Год назад они разрушили музей выдающегося пейзажиста, украв оттуда почти 2 тысячи экспонатов. Среди них - картины Татьяны Яблонской и Николая Глущенко и самого Куинджи.

"Страна-агрессор, преступно присвоившая не только произведения художника, но и его имя, уничтожает все, что связывает Куинджи с родным городом", - написал он.

Согласно данным ЮНЕСКО, за первый год полномасштабной войны подтверждено повреждение в Украине 240 объектов - 105 религиозных, 18 музеев, 86 зданий исторической или художественной ценности, 19 памятников, 12 библиотек.

Лубинец подчеркнул, что Россия вызывающе нарушает нормы международного гуманитарного права, которое также защищает культурные ценности. Так, разрушение объектов культурного наследия является военным преступлением в соответствии с Гаагской конвенцией о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта с 1954 года.

"Россия должна ответить в судах за уничтожение украинской культуры и нарушение культурных прав украинцев", - добавил он.

Напомним, россияне сносят здание драматического театра в Мариуполе, по которому они в 2022 году нанесли авиаудар.

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