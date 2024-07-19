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Демонструє "відкритість та миролюбність": Лукашенко ввів безвіз у Білорусь для 35 країн Європи

Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко вирішив продемонструвати "відкритість та миролюбність" та ввів тимчасовий безвізовий режим для громадян 35 держав Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Білорусі.

Як зазначили у білоруському МЗС, Лукашенко підтримав пропозицію про встановлення порядку тимчасового безвізового в'їзду, виїзду та перебування в Республіці Білорусь через усі автодорожні та залізничні пункти пропуску додатково для громадян 35 європейських держав.

Таке рішення було прийнято нібито для з метою подальшої демонстрації відкритості та миролюбності Білорусі, а також для спрощення міжлюдських контактів і поліпшення свободи пересування.

Безвіз буде діяти до 31 грудня 2024 року. Громадяни всіх європейських країн зі списку можуть в'їжджати і виїжджати через будь-які наземні та повітряні міжнародні пункти пропуску держкордону за дійсними документами та перебувати на території країни до 30 днів з дня в'їзду.

Список країн:

  • Австрійська Республіка;
  • Князівство Андорра;
  • Королівство Бельгія;
  • Республіка Болгарія;
  • Боснія і Герцеговина;
  • Держава-місто Ватикан;
  • Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;
  • Угорщина;
  • Грецька Республіка;
  • Королівство Данія;
  • Ірландія;
  • Республіка Ісландія;
  • Королівство Іспанія;
  • Італійська Республіка;
  • Республіка Кіпр;
  • Князівство Ліхтенштейн;
  • Велике Герцогство Люксембург;
  • Республіка Мальта;
  • Князівство Монако;
  • Королівство Нідерландів;
  • Королівство Норвегія;
  • Португальська Республіка;
  • Румунія;
  • Республіка Сан-Марино;
  • Республіка Північна Македонія;
  • Словацька Республіка;
  • Республіка Словенія;
  • Фінляндська Республіка;
  • Французька Республіка;
  • Федеративна Республіка Німеччина;
  • Республіка Хорватія;
  • Чеська Республіка;
  • Швейцарська Конфедерація;
  • Королівство Швеція;
  • Естонська Республіка (у тому числі особи без громадянства, які постійно проживають в Естонській Республіці).

Білорусь допомагає Росії у війні

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Білорусь підтримує країну-агресора, організовуючи спільні "навчання" з Росією з 29 квітня 2022 року. Через це українські прикордонники посилюють охорону кордону.

Нещодавно Лукашенко заявив, що Білорусь "не хоче воювати", але готується до цього. Він також зазначив, що критика з боку "недружніх країн" свідчить про правильні дії Білорусі, підкресливши, що його країна нікому не загрожує.

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Олександр ЛукашенкоБілорусьБезвізовий режим