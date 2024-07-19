Демонструє "відкритість та миролюбність": Лукашенко ввів безвіз у Білорусь для 35 країн Європи

Як зазначили у білоруському МЗС, Лукашенко підтримав пропозицію про встановлення порядку тимчасового безвізового в'їзду, виїзду та перебування в Республіці Білорусь через усі автодорожні та залізничні пункти пропуску додатково для громадян 35 європейських держав.

Таке рішення було прийнято нібито для з метою подальшої демонстрації відкритості та миролюбності Білорусі, а також для спрощення міжлюдських контактів і поліпшення свободи пересування.

Безвіз буде діяти до 31 грудня 2024 року. Громадяни всіх європейських країн зі списку можуть в'їжджати і виїжджати через будь-які наземні та повітряні міжнародні пункти пропуску держкордону за дійсними документами та перебувати на території країни до 30 днів з дня в'їзду.

Список країн:

Австрійська Республіка;

Князівство Андорра;

Королівство Бельгія;

Республіка Болгарія;

Боснія і Герцеговина;

Держава-місто Ватикан;

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;

Угорщина;

Грецька Республіка;

Королівство Данія;

Ірландія;

Республіка Ісландія;

Королівство Іспанія;

Італійська Республіка;

Республіка Кіпр;

Князівство Ліхтенштейн;

Велике Герцогство Люксембург;

Республіка Мальта;

Князівство Монако;

Королівство Нідерландів;

Королівство Норвегія;

Португальська Республіка;

Румунія;

Республіка Сан-Марино;

Республіка Північна Македонія;

Словацька Республіка;

Республіка Словенія;

Фінляндська Республіка;

Французька Республіка;

Федеративна Республіка Німеччина;

Республіка Хорватія;

Чеська Республіка;

Швейцарська Конфедерація;

Королівство Швеція;

Естонська Республіка (у тому числі особи без громадянства, які постійно проживають в Естонській Республіці).

Білорусь допомагає Росії у війні

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Білорусь підтримує країну-агресора, організовуючи спільні "навчання" з Росією з 29 квітня 2022 року. Через це українські прикордонники посилюють охорону кордону.

Нещодавно Лукашенко заявив, що Білорусь "не хоче воювати", але готується до цього. Він також зазначив, що критика з боку "недружніх країн" свідчить про правильні дії Білорусі, підкресливши, що його країна нікому не загрожує.

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