Демонструє "відкритість та миролюбність": Лукашенко ввів безвіз у Білорусь для 35 країн Європи

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко вирішив продемонструвати "відкритість та миролюбність" та ввів тимчасовий безвізовий режим для громадян 35 держав Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Білорусі.
Як зазначили у білоруському МЗС, Лукашенко підтримав пропозицію про встановлення порядку тимчасового безвізового в'їзду, виїзду та перебування в Республіці Білорусь через усі автодорожні та залізничні пункти пропуску додатково для громадян 35 європейських держав.
Таке рішення було прийнято нібито для з метою подальшої демонстрації відкритості та миролюбності Білорусі, а також для спрощення міжлюдських контактів і поліпшення свободи пересування.
Безвіз буде діяти до 31 грудня 2024 року. Громадяни всіх європейських країн зі списку можуть в'їжджати і виїжджати через будь-які наземні та повітряні міжнародні пункти пропуску держкордону за дійсними документами та перебувати на території країни до 30 днів з дня в'їзду.
Список країн:
З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Білорусь підтримує країну-агресора, організовуючи спільні "навчання" з Росією з 29 квітня 2022 року. Через це українські прикордонники посилюють охорону кордону.
Нещодавно Лукашенко заявив, що Білорусь "не хоче воювати", але готується до цього. Він також зазначив, що критика з боку "недружніх країн" свідчить про правильні дії Білорусі, підкресливши, що його країна нікому не загрожує.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.