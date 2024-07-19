RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Демонстрирует "открытость и миролюбие": Лукашенко ввел безвиз в Беларусь для 35 стран Европы

Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко решил продемонстрировать "открытость и миролюбие" и ввел временный безвизовый режим для граждан 35 государств Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Беларуси.

Как отметили в белорусском МИД, Лукашенко поддержал предложение об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств.

Такое решение было принято якобы для с целью дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия Беларуси, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения.

Безвиз будет действовать до 31 декабря 2024 года. Граждане всех европейских стран из списка могут въезжать и выезжать через любые наземные и воздушные международные пункты пропуска госграницы по действительным документам и находиться на территории страны до 30 дней со дня въезда.

Список стран:

  • Австрийская Республика;
  • Княжество Андорра; Княжество Андорра;
  • Королевство Бельгия;
  • Республика Болгария;
  • Босния и Герцеговина;
  • Государство-город Ватикан;
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
  • Венгрия;
  • Греческая Республика;
  • Королевство Дания;
  • Ирландия;
  • Республика Исландия;
  • Королевство Испания;
  • Итальянская Республика;
  • Республика Кипр;
  • Княжество Лихтенштейн;
  • Великое Герцогство Люксембург;
  • Республика Мальта;
  • Княжество Монако;
  • Королевство Нидерландов;
  • Королевство Норвегия;
  • Португальская Республика;
  • Румыния;
  • Республика Сан-Марино;
  • Республика Северная Македония;
  • Словацкая Республика;
  • Республика Словения;
  • Финляндская Республика;
  • Французская Республика;
  • Федеративная Республика Германия;
  • Республика Хорватия;
  • Чешская Республика;
  • Швейцарская Конфедерация;
  • Королевство Швеция;
  • Эстонская Республика (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонской Республике).

Беларусь помогает России в войне

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Беларусь поддерживает страну-агрессора, организуя совместные "учения" с Россией с 29 апреля 2022 года. Поэтому украинские пограничники усиливают охрану границы.

Недавно Лукашенко заявил, что Белоруссия "не хочет воевать", но готовится к этому. Он также отметил, что критика со стороны "недружественных стран" свидетельствует о правильных действиях Беларуси, подчеркнув, что его страна никому не угрожает.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоБеларусьБезвизовый режим