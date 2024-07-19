Демонстрирует "открытость и миролюбие": Лукашенко ввел безвиз в Беларусь для 35 стран Европы

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко решил продемонстрировать "открытость и миролюбие" и ввел временный безвизовый режим для граждан 35 государств Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Беларуси.
Как отметили в белорусском МИД, Лукашенко поддержал предложение об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств.
Такое решение было принято якобы для с целью дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия Беларуси, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения.
Безвиз будет действовать до 31 декабря 2024 года. Граждане всех европейских стран из списка могут въезжать и выезжать через любые наземные и воздушные международные пункты пропуска госграницы по действительным документам и находиться на территории страны до 30 дней со дня въезда.
Список стран:
С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Беларусь поддерживает страну-агрессора, организуя совместные "учения" с Россией с 29 апреля 2022 года. Поэтому украинские пограничники усиливают охрану границы.
Недавно Лукашенко заявил, что Белоруссия "не хочет воевать", но готовится к этому. Он также отметил, что критика со стороны "недружественных стран" свидетельствует о правильных действиях Беларуси, подчеркнув, что его страна никому не угрожает.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.