Демонстрирует "открытость и миролюбие": Лукашенко ввел безвиз в Беларусь для 35 стран Европы

Как отметили в белорусском МИД, Лукашенко поддержал предложение об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств.

Такое решение было принято якобы для с целью дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия Беларуси, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения.

Безвиз будет действовать до 31 декабря 2024 года. Граждане всех европейских стран из списка могут въезжать и выезжать через любые наземные и воздушные международные пункты пропуска госграницы по действительным документам и находиться на территории страны до 30 дней со дня въезда.

Список стран:

Австрийская Республика;

Княжество Андорра; Княжество Андорра;

Королевство Бельгия;

Республика Болгария;

Босния и Герцеговина;

Государство-город Ватикан;

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;

Венгрия;

Греческая Республика;

Королевство Дания;

Ирландия;

Республика Исландия;

Королевство Испания;

Итальянская Республика;

Республика Кипр;

Княжество Лихтенштейн;

Великое Герцогство Люксембург;

Республика Мальта;

Княжество Монако;

Королевство Нидерландов;

Королевство Норвегия;

Португальская Республика;

Румыния;

Республика Сан-Марино;

Республика Северная Македония;

Словацкая Республика;

Республика Словения;

Финляндская Республика;

Французская Республика;

Федеративная Республика Германия;

Республика Хорватия;

Чешская Республика;

Швейцарская Конфедерация;

Королевство Швеция;

Эстонская Республика (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонской Республике).

Беларусь помогает России в войне

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Беларусь поддерживает страну-агрессора, организуя совместные "учения" с Россией с 29 апреля 2022 года. Поэтому украинские пограничники усиливают охрану границы.

Недавно Лукашенко заявил, что Белоруссия "не хочет воевать", но готовится к этому. Он также отметил, что критика со стороны "недружественных стран" свидетельствует о правильных действиях Беларуси, подчеркнув, что его страна никому не угрожает.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.