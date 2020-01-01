Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде

У здания посольства Соединенных Штатов в Багдаде завершилась акция протеста, в связи с чем все демонстранты покинули район около американской дипломатической миссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вооруженные силы Ирака заявили, что у посольства завершились любые формы протеста.

"Все демонстранты отступили, все палатки собраны, закончились любые формы протеста, и силовые службы Ирака полностью обеспечили безопасность по периметру посольства", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.

Позже государственный секретарь Майк Помпео в связи с протестами у здания дипломатической миссии в Багдаде отменил свои визиты в Украину, Узбекистан и ряд других стран.