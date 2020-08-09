Демонстранты в Бейруте ворвались в здания двух министерств

В Бейруте возобновились столкновения демонстрантов с полицией. Протестующие собрались у здания парламента Ливана.

Об этом сообщается Twitter ливанского Национального информационного агентства.

Демонстранты ворвались в здание Минтруда Ливана, расположенное в Бейруте. Кроме того, по данным журналистов, участники акции протеста проникли в здание министерства по делам перемещенных лиц республики.

Ливанские военные заявили, что в отношении всех протестующих, использующих насилие, будут применены ответные меры.

Протесты в ливанской столице вспыхнули после того, как в порту Бейрута произошли мощные взрывы, жертвами которых стали более 150 человек. Взрывы повлекли повреждение и разрушение тысяч зданий.

Недовольные действиями властей ливанцы вышли на улицы 7 августа; протестующие обвиняли правительство в халатности, которая привела к взрыву в порту и ряду других последствий.

В ходе антиправительственных выступлений в субботу в столице Ливана пострадали 728 человек, погиб полицейский.