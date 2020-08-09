Число пострадавших в ходе протестов в Бейруте превысило 700 человек

Фото: протесты в Бейруте (twitter.com/Nabilismail)

Военные взяли под контроль центр города

В ходе антиправительственных выступлений в столице Ливана пострадали 728 человек. Ранее было известно о менее 500 пострадавших и об одном погибшем сотруднике правоохранительных органов.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Сейчас военным удалось взять под контроль центр города. Протестующих нет на площади Пляс де Мартир. Освобождены все правительственные здания, захваченные демонстрантами.

Ранее сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Полиция во время столкновений использовала слезоточивый газ и спецсредства.

Протесты в ливанской столице вспыхнули после того, как в порту Бейрута произошли мощные взрывы, жертвами которых стали более 150 человек. Взрывы повлекли повреждение и разрушение тысяч зданий.

Недовольные действиями властей ливанцы вышли на улицы 7 августа; протестующие обвиняли правительство в халатности, которая привела к взрыву в порту и ряду других последствий.