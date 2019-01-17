Демонополизация рынка позволит снизить цены на газ вдвое, - нардеп

Фото: Сергей Евтушок (Facebook)

В "Батькивщине" считают, что цены на газ для украинцев могут быть снижены

Демонополизация рынка газа позволит снизить цены на газ для населения минимум вдвое. Об этом заявил в прямом эфире на телеканале "Эспрессо" народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок, сообщает РБК-Украина.

Он убежден, украинцы могут получать природный газ напрямую от государственного предприятия "Укргаздобыча", не используя услуги "Нафтогаза".

По мнению Евтушка, "Нафтогаз" – это учреждение, которое ничего не производит, но "накручивает" себе проценты. Нардеп считает, что они берут у "Укргаздобычи" газ по низкой цене, продают его людям по цене, установленной правительством, и получают сверхприбыли.

Парламентарий считает, что новый президент должен подать в парламент законопроект об изменении порядка обеспечения населения газом. Украинцы получат газ собственной добычи, как было от начала обретения Украиной независимости и до 2014 года, а цена на газ будет снижена вдвое, что существенно уменьшит расходы на жилищно-коммунальные услуги, подытожил Евтушок.