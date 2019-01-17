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Демонополізація ринку дозволить знизити ціни на газ вдвічі, - нардеп

Новини » Політика    17.01.2019 - 10:51
Демонополізація ринку дозволить знизити ціни на газ вдвічі, - нардеп
Фото: Сергій Євтушок (Facebook)

У "Батьківщині" вважають, що ціни на газ для українців можуть бути знижені

Демонополізація ринку газу дозволить знизити ціни на газ для населення щонайменше вдвічі. Про це заявив у прямому ефірі на телеканалі "Еспресо" народний депутат від "Батьківщини" Сергій Євтушок, повідомляє РБК-Україна.

Він переконаний, українці можуть отримувати природний газ напряму від державного підприємства "Укргазвидобування", не використовуючи послуги "Нафтогазу".

На думку Євтушка, "Нафтогаз" – це установа, яка нічого не виробляє, але "накручує" собі відсотки. Нардеп вважає, що вони беруть в "Укргазвидобування" газ за низькою ціною, продають його людям за ціною, встановленою урядом, і отримують надприбутки.

Парламентарій вважає, що новий президент має подати до парламенту законопроект про зміну порядку забезпечення населення газом. Українці отримають газ власного видобутку, як було від початку здобуття Україною незалежності і до 2014 року, а ціна на газ буде знижена вдвічі, що суттєво зменшить видатки на житлово-комунальні послуги, підсумував Євтушок.

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