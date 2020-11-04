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Демократы и республиканцы резко отреагировали на заявление Трампа о "победе"

Вашингтон, Среда 04 ноября 2020 11:13
Демократы и республиканцы резко отреагировали на заявление Трампа о "победе"
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Кандидат в президенты США Дональд Трамп уже "объявил" о своей победе на выборах президента. Демократы и республиканцы недовольны таким заявленим до официальных результатов.

Об этом сообщает BBC.

Трамп, который представляет республиканцев, сегодня днем заявил, что уже победил на выборах. Однако, по данным телеканала CNN, лидирует кандидат Джо Байден от демократов.

Демократы резко отреагировали на такое заявление Трампа. Конгрессмен Александрия Окасио-Кортес, которая, по прогнозам, победит на переизбрании в Нью-Йорке, назвала слова Трампа "незаконными, опасными и авторитарными".

"Подсчитайте все голоса. Уважайте результаты", - заявила она.

Представитель палаты представителей Миннесоты Ильхан Омар назвала Трампа "опасным человеком".

"Это не диктатура", - добавила она.

А сенатор от Миннесоты заявила, что голоса должны быть подсчитаны.

"Мы живем в условиях демократии", - заявила она.

Республиканцы, в свою очередь, также выражают тревогу по поводу необоснованных комментариев Трампа. Бывший губернатор Нью-Джерси и советник Трампа Крис Кристи назвал выступление президента неправильным шагом - как стратегически, так и в качестве президента.

"Это плохое стратегическое решение", - сказал он.

Рик Санторум, бывший сенатор-республиканец от Пенсильвании и возглавлявший Республиканскую конференцию Сената, сказал, что он "очень огорчен" комментариями Трампа.

Напомним, Трамп заявил о попытке украсть у него победу на выборах президента.

Он также назвал результаты выборов феноменальными. По его словам, он выиграл везде.

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