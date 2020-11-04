ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Демократи і республіканці різко відреагували на заяву Трампа про "перемогу"

Вашингтон, Середа 04 листопада 2020 11:13
Демократи і республіканці різко відреагували на заяву Трампа про "перемогу"
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Кандидат у президенти США Дональд Трамп уже "оголосив" про свою перемогу на виборах президента. Демократи і республіканці незадоволені такою заявою до офіційних результатів.

Про це повідомляє BBC.

Трамп, який представляє республіканців, сьогодні вдень заявив, що вже переміг на виборах. Однак, за даними телеканалу CNN, лідирує кандидат Джо Байден від демократів.

Демократи різко відреагували на таку заяву Трампа. Конгресмен Олександрія Окасио-Кортес, яка, за прогнозами, переможе на переобранні в Нью-Йорку, назвала слова Трампа "незаконними, небезпечними і авторитарними".

"Підрахуйте всі голоси. Поважайте результати", - заявила вона.

Представниця палати представників Міннесоти Ільхан Омар назвала Трампа "небезпечною людиною".

"Це не диктатура", - додала вона.

А сенатор від Міннесоти заявила, що голоси повинні бути підраховані.

"Ми живемо в умовах демократії", - заявила вона.

Республіканці, у свою чергу, також висловлюють тривогу з приводу необґрунтованих коментарів Трампа. Колишній губернатор Нью-Джерсі і радник Трампа Кріс Крісті назвав виступ президента неправильним кроком - як стратегічно, так і в якості президента.

"Це погане стратегічне рішення", - сказав він.

Рік Санторум, колишній сенатор-республіканець від штату Пенсільванія і екс-голова Республіканської конференції Сенату, сказав, що він "дуже засмучений" коментарями Трампа.

Нагадаємо, Трамп заявив про спробі вкрасти у нього перемогу на виборах президента.

Він також назвав результати виборів феноменальними. За його словами, він виграв скрізь.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Дональд ТрампВибори в США

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся