Демократи запропонували план виходу уряду США з "шатдауну"

Фото: Конгрес США (educationusa.state.gov)

У законі, запропонованому демократами, скорочено фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою

У Сполучених Штатах сенатори від Демократичної партії США запропонували законопроект, який має завершити часткове припинення фінансування американського уряду (так званого "шатдауну"). Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Проголосувати за документ планується вже у четвер, 3 січня. Проте, даний проект рішення не включає в себе 5 млрд доларів фінансування для будівництва стіни на кордоні з Мексикою, які просив президент США Дональд Трамп. Замість цієї суми пропонується виділити 1,3 млрд доларів.

Документ, який має назву "Демократичний", що має на меті розблокувати роботу уряду, практично збігається з законопроектом, який прийняв підконтрольний республіканцям Сенат на двопартійній основі.

"Для сенаторів-республіканців було б вищим ступенем безвідповідальності і політичного цинізму відмовитися від того ж законопроекту, який вони вже підтримали", - заявили демократи.

У Сенаті зазначають, що не будуть направляти на підпис президенту документ, який він не підпише. Проте у четвер приведений до присяги новообраний склад Конгресу, в якому демократи отримають контроль над нижньою палатою Конгресу.

Для подолання вето Трампа їм знадобиться 55 голосів республіканців та кожного представника від демократів у Палаті представників. Також потрібно буде зібрати ще 67 голосів сенаторів.

У свою чергу Трамп уже почав закликати демократів погодити фінансування будівництва стіни.

"Демократи, поверніться з відпусток зараз і дайте нам голоси, необхідні для прикордонного патруля, в тому числі для стіни", - написав президент США у своєму Twitter.

Нагадаємо, раніше у Конгресі прогнозували, що часткове припинення роботи уряду Сполучених Штатів продовжиться, ймовірно, до 2 січня 2019 року.