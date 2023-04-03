Демократія сказала своє слово, - прем'єр-міністр Фінляндії прийняла поразку на виборах

У неділю в Фінляндії пройшли парламентські вибори, на яких партія чинного прем'єр-міністра Санни Марін поступилась конкурентам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на mtv.
Соціал-демократична партія Марін набрала менше голосів, ніж конкуренти із правої Національній опозиційній коаліції на чолі з Петтером Орпо. До опівночі підраховано 99,8% голосів.
"Демократія сказала своє слово", - заявила Санна Марін, визнаючи свою поразку на виборах.
Раніше ми повідомляли, партія прем'єра Фінляндії Санни Марін на парламентських виборах поступається конкурентам.
Нагадаємо, Фінське управління зі стягнення боргів у зв'язку із санкціями ЄС заморозило кошти російського центру науки та культури.
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