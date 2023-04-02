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Партія прем'єра Фінляндії поступається конкурентам на виборах: підрахунок голосів триває

Новость на русском →
Фінляндія, Неділя 02 квітня 2023 21:12
Партія прем'єра Фінляндії поступається конкурентам на виборах: підрахунок голосів триває Фото: прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін (flickr.com finnishgovernment)
Автор: Каріна Левицька

Партія прем'єра Фінляндії Санни Марін на парламентських виборах поступається конкурентам, проте підрахунок голосів ще триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Соціал-демократична партія Марін попередньо поступається правій Національній опозиційній коаліції на чолі з Петтером Орпо, який може стати наступним головою уряду, проте наразі підрахунок голосів триває.

Марін очолює уряд Фінляндії, який сформувала лівоцентристська коаліція з п'яти партій, з кінця 2019 року. Нині прем'єр зберігає популярність завдяки успіхам у боротьбі з пандемією COVID-19 та у приєднанні Фінляндії до НАТО.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Фінляндія офіційно приєднається до НАТО найближчими днями.

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