UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Демократии не будет: "Талибан" назвал форму своего правления в Афганистане

Автор: Дмитрий Кузнецов

Радикальное движение "Талибан" не будет делать из Афганистана демократическое государство. Основу управления страной составят законы шариата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Никакой демократической системы не будет, потому что она не имеет базы в нашей стране", - заявил агентству представитель "Талибана".

Он добавил, что руководство движения не собирается обсуждать, какой тип политической системы применять в Афганистане. "Потому что она ясна - это закон шариата, и все", - подчеркнул он.

Напомним, радикальное движение "Талибан" стремительно захватило власть в Афганистане. Президент Ашраф Гани покинул страну. В данный момент он находится в ОАЭ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТалибанАфганистанКабул