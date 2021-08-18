Демократії не буде: "Талібан" назвав форму свого правління в Афганістані

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ніякої демократичної системи не буде, тому що вона не має бази в нашій країні", - заявив агентству представник "Талібану".

Він додав, що керівництво руху не збирається обговорювати, який тип політичної системи застосовувати в Афганістані. "Тому що вона ясна - це закон шаріату, і все", - підкреслив він.