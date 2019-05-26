У Демократичній Республіці Конго затонуло судно з понад 200 пасажирами

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Понад 200 пасажирів значаться зниклими без вісті

На заході Демократичної Республіки Конго на озері Μаοі-Ндомбе сталася аварія судна з пасажирами в резузльтаті чого більше 200 осіб вважаються зниклими без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що десяткам пасажирів вдалося врятуватись, проте офіційна влада поки не давали жодних коментарів про загиблих або врятованих.

У той же час місцеві військово-морські сили конголезької армії, які базуються недалеко від місця події розповіли, що основними причинами трагедії стало перевантаження і відсутність на борту рятувальних засобів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Китаї перекинувся пасажирська човен, є загиблі. У результаті аварії, яка сталася в четвер 23 травня, загинули не менше 10 осіб, ще вісім вважаються зниклими без вести, рятувальним службам вдалося врятувати 11 осіб, серед них також був капітан судна, його поліція взяла під варту.

Нагадаємо, наприкінці минулого року біля берегів Туреччини потонув човен, на якому знаходилися мігранти. В результаті загинули дев'ять осіб, ще 25 вважаються зниклими без вести. Всього на човні знаходилося близько 35 чоловік.