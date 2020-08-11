Демократические выборы на Донбассе пока невозможны, - Маас

Глава Министерства иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что демократические выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пока что невозможны. Он отмечает, что для этого на оккупированных территориях отсутствуют необходимые условия, которые предусмотрены в Минских соглашениях.

Об этом Гайко Маас заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

Однако глава МИД отметил, что недавнее соглашение о режиме "тишины", которое согласовали в рамках Трехсторонней контактной группы, "дает повод для надежды."

"Режим прекращения огня впервые за долгое время придерживается, что дает людям на востоке Украины необходимую им передышку. При этом Украина проявила гибкость и готовность идти навстречу", - добавил Маас.

По его словам, ФРГ продолжает делать ставку на "конструктивное участие России в "нормандском формате".

"Для того, чтобы слова не расходились с делом, Россия должна использовать свое влияние. Мы, конечно, вместе с Францией готовы продолжать формировать этот процесс в "нормандском формате", - отметил он.

Кроме того, немецкий министр одобрил планы проведения Киевом региональных выборов, по его мнению, это хороший знак "для участия украинцев в демократических процессах".

Напомним, на Донбассе вступило в силу соглашение о режиме "тишины", которое согласовали в рамках Трехсторонней контактной группы.

Кроме того, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что процесс урегулирования ситуации на Донбассе нуждается в участии Соединенных Штатов Америки.