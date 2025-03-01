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Демократы собирают средства, чтобы противостоять конфликту Трампа с Зеленским

Суббота 01 марта 2025 20:36
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Демократы собирают средства, чтобы противостоять конфликту Трампа с Зеленским Фото: Зеленский и Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Демократы собирают средства на борьбу с конфронтацией президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. В новом обращении в субботу они назвали этот эпизод "позором".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В электронном письме, отправленном из "Фонда борьбы Харрис", связанного с кампанией бывшей вице-президенткой США Камалой Харрис, сказано, что встреча в Овальном кабинете в пятницу стала "наглядной демонстрацией того", о чем предупреждала она во время своих дебатов с Дональдом Трампом. Речь о периоде, когда Харрис была кандидатом в президенты США.

"Насколько быстро Трамп - после всего, что американцы сделали и пожертвовали ради сохранения способности Украины бороться за независимость - готов уступить ради одолжения и того, что, как ему кажется, является дружбой с Владимиром Путиным", - говорила вице-президент.

В письме говорится, что "то, что произошло вчера, было нехорошо для Украины, нехорошо для наших союзников в Европе и нехорошо для Америки".

Также в обращении содержится призыв к пожертвованиям для поддержки "Конгресса, который сможет контролировать эту администрацию" (речь об администрации Трампа).

Подробнее о том, какие последствия будут в связи со спором Зеленского и Трампа, спасет ли ситуацию Европа - читайте в материале РБК-Украина.

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