Демократы отложили официальное выдвижение кандидата в президенты США, - NYT
Демократическая партия США отложила голосование, в рамках которого она должна официально выдвинуть президента Джо Байдена своим кандидатом на предстоящих выборах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По информации источников издания, лидер демократов в Сенате Чак Шумер призвал лидеров партии “не спешить” с голосованием за выдвижение кандидата, которое должно было состояться на следующей неделе.
В частности, как пишет NYT, Шумер договорился с лидером демократов в Палате представителей Хакимом Джеффрисом надавить на партию, чтобы отложить официальное выдвижение кандидата.
Собеседники журналистов выяснили, что сопредседатель комитета по правилам партии, который определяет, когда и как будут выдвигать кандидатов, Тим Волц уведомил руководителя избирательного штаба Байдена Джен О'Мелли Диллон, что голосование необходимо отложить.
Под таким давлением Национальный комитет Демократической партии решил перенести голосование на первую неделю августа.
Что предшествовало
Напомним, шансы президента США Джо Байдена на победу в президентских выборах, которые пройдут в ноябре, снизились после его проигрыша на дебатах с главным конкурентом Дональдом Трампом.
С тех пор западные СМИ неоднократно писали, что в Демократической партии началась паника в связи с таким провалом Байдена. Также журналисты писали о возможной замене Байдена на другого кандидата.
По информации Axios, Байден может объявить о своем выходе из предвыборной гонки уже на этих выходных.
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