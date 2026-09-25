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Демократи Сенату США розкритикували Трампа за нездійснені санкції проти Росії

05:24 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: демократи Сенату США звернулись до Дональда Трампа (Getty Images)

Демократи в Сенаті США розкритикували підсумки саміту президента Дональда Трампа з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Серед претензій - відсутність реальних кроків проти обходу санкцій, які підтримують воєнну машину Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву сенаторів-демократів.

"Заклики саміту до деескалації нічого не роблять для зупинки потоку китайських товарів подвійного призначення, які підтримують життя воєнної машини Володимира Путіна", - йдеться в заяві.

Сенатори наголосили: якщо Трамп серйозно налаштований завершити війну Путіна, йому варто вшанувати пам'ять Ліндсі Грема, відповідально реалізувавши закон про санкції проти Росії та Ірану.

За словами демократів, адміністрація Трампа має покласти край "вражаючій" піврічній бездіяльності щодо запровадження санкцій проти обходу обмежень на підтримку війни Росії - включно з китайським експортом товарів подвійного призначення до Москви та закупівлями російської нафти.

Демократи зазначили, що дипломатія з Китаєм залишається важливою для запобігання конфлікту й захисту американських інтересів, однак підсумки саміту "не виправдали очікувань".

За їхніми словами, замість протидії нечесним торговельним практикам Китаю, крадіжці технологій та причетності до атак на американських військових, Трамп обрав "пишноту замість мети" - обмінявши жорстку дипломатію на бальний тур і розкішну вечерю з друзями-мільярдерами.

Нагадаємо, 16 вересня Палата представників Конгресу США вже схвалила законопроєкт Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який передбачає жорсткі санкції та мита проти Росії й країн, які допомагають їй обходити обмеження або купують її енергоресурси.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук привітав ухвалення документа, наголосивши, що тиск на державу-агресора переходить від слів до конкретних рішень. Крім того, документ надає президенту США повноваження запроваджувати вторинні мита проти найбільших покупців російської нафти.

А напередодні нові санкції США проти Росії вже розлютили Китай - Пекін висловив різку критику щодо цього закону.

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