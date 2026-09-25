Демократи Сенату США розкритикували Трампа за нездійснені санкції проти Росії

"Заклики саміту до деескалації нічого не роблять для зупинки потоку китайських товарів подвійного призначення, які підтримують життя воєнної машини Володимира Путіна", - йдеться в заяві.

Сенатори наголосили: якщо Трамп серйозно налаштований завершити війну Путіна, йому варто вшанувати пам'ять Ліндсі Грема, відповідально реалізувавши закон про санкції проти Росії та Ірану.

За словами демократів, адміністрація Трампа має покласти край "вражаючій" піврічній бездіяльності щодо запровадження санкцій проти обходу обмежень на підтримку війни Росії - включно з китайським експортом товарів подвійного призначення до Москви та закупівлями російської нафти.

Демократи зазначили, що дипломатія з Китаєм залишається важливою для запобігання конфлікту й захисту американських інтересів, однак підсумки саміту "не виправдали очікувань".

За їхніми словами, замість протидії нечесним торговельним практикам Китаю, крадіжці технологій та причетності до атак на американських військових, Трамп обрав "пишноту замість мети" - обмінявши жорстку дипломатію на бальний тур і розкішну вечерю з друзями-мільярдерами.