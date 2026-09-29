Демократи розділені: чи збережуть вони підтримку України після виборів до Конгресу США

Навіть якщо демократи отримають контроль над обома палатами Конгресу США, це не означатиме автоматичного покращення відносин Вашингтона і Києва. Хоча останніми роками Демократична партія послідовно виступала за підтримку України, всередині неї дедалі помітніші розбіжності.

"По-перше, партія всередині розділена. По-друге, ми бачимо, що значна частина демократів не готова так само безапеляційно підтримувати Україну, як вони підтримували її раніше. Приклад із законом Грема-Блюменталя достатньо був промовистим", - зазначив Олександр Краєв.

Йдеться про законопроєкт із санкціями проти Росії. На етапі розробки його активно підтримували демократи в Конгресі. Однак після того, як компромісна версія документа наблизилася до фінального голосування, частина законодавців виступила проти.

Свою позицію вони пояснювали побоюваннями, що документ може надмірно розширити повноваження президента США Дональда Трампа. Попри це, законопроєкт зрештою вдалося просунути.

У демократів є різні погляди на зовнішню політику

Демократична партія США не є однорідною. Зокрема, всередині неї посилюється ліве крило, яке називають прогресистським. До нього належать, зокрема, Берні Сандерс та Александрія Оказіо-Кортес.

Прогресисти виступають за масштабні внутрішні реформи, розширення соціальних програм, захист прав меншин та боротьбу зі зміною клімату.

Водночас директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету Володимир Дубовик не очікує значного посилення саме радикально прогресистського крила Демократичної партії.

За його словами, навіть серед прогресистів немає єдиної думки щодо допомоги Україні. Частина з них критично ставиться до підтримки Києва, але інші вважають дії Росії неприйнятними та виступають за подальшу допомогу Україні.

"Так, є і такі, але ж і ті, що вважають неприйнятним те, що робить Росія, і власне погоджуються, що це є прояв імперіалізму з боку Москви, тож Україну треба підтримувати і надалі. Керівництво партії і фракції не змінювало своєї позиції з цього питання", - пояснив Дубовик.

Він також зазначив, що позиція керівництва демократів залишається важливою для представників партії. Це, зокрема, проявилося під час голосування щодо законопроєкту Грема-Блюменталя, коли більшість прогресистів виступила проти.

Чому частина демократів критикує зовнішню політику США

На думку Краєва, проблема полягає не лише у ставленні демократів до України. Значно ширше питання - їхнє сприйняття зовнішньої політики США загалом.

"Для прогресистів зовнішня політика - це жахливий великий американський імперіалізм і лякавка, чому вони не хочуть займатися нею взагалі", - зазначив експерт.

За його словами, така позиція стосується не тільки України. Серед інших питань, які викликають дискусії у прогресистському середовищі, він назвав політику США щодо Ізраїлю та Китаю.

Краєв пояснює, що частина прогресистів не бачить необхідності витрачати значні кошти на зовнішню політику. Натомість ці ресурси вони воліли б спрямувати на соціальні програми всередині США.