Демократы разделены: сохранят ли они поддержку Украины после выборов в Конгресс США

Демократы могут получить контроль над Конгрессом США, однако их дальнейшая поддержка Украины не выглядит гарантированной из-за внутренних разногласий.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Хромая утка" Трамп и риски для Украины: чего ждать от выборов в Конгресс США".
Даже если демократы получат контроль над обеими палатами Конгресса США, это не означает автоматического улучшения отношений Вашингтона и Киева. Хотя в последние годы Демократическая партия последовательно выступала за поддержку Украины, внутри нее все более заметны разногласия.
"Во-первых, партия внутри разделена. Во-вторых, мы видим, что значительная часть демократов не готова так же безапелляционно поддерживать Украину, как они поддерживали ее раньше. Пример с законом Грэма-Блюменталя достаточно был красноречивым", - отметил Александр Краев.
Речь идет о законопроекте с санкциями против России. На этапе разработки его активно поддерживали демократы в Конгрессе. Однако после того, как компромиссная версия документа приблизилась к финальному голосованию, часть законодателей выступила против.
Свою позицию они объясняли опасениями, что документ может чрезмерно расширить полномочия президента США Дональда Трампа. Несмотря на это, закон наконец удалось продвинуть.
Демократическая партия США не однородна. В частности, внутри нее усиливается левое крыло, которое называют прогрессистским. К нему входят, в частности, Берни Сандерс и Александрия Оказио-Кортес.
Прогрессисты выступают за масштабные внутренние реформы, расширение социальных программ, защиту прав меньшинств и борьбу с изменением климата.
В то же время, директор Центра международных исследований Одесского национального университета Владимир Дубовик не ожидает значительного усиления именно радикально прогрессистского крыла Демократической партии.
По его словам, даже среди прогрессистов нет единого мнения о помощи Украине. Часть критически относится к поддержке Киева, но другие считают действия России неприемлемыми и выступают за дальнейшую помощь Украине.
"Да, есть и такие, но ведь и те, которые считают неприемлемым то, что делает Россия, и собственно соглашаются, что это проявление империализма со стороны Москвы, поэтому Украину нужно поддерживать и дальше. Руководство партии и фракции не меняло своей позиции по этому вопросу", - пояснил Дубовик.
Он также отметил, что позиция руководства демократов остается важной для представителей партии. Это, в частности, проявилось во время голосования по законопроекту Грэма-Блюменталя, когда большинство прогрессистов выступили против.
По мнению Краева, проблема заключается не только в отношении демократов к Украине. Значительно более широкий вопрос - их восприятие внешней политики США в целом.
"Для прогрессистов внешняя политика – это ужасный крупный американский империализм и пугалка, почему они не хотят заниматься ею вообще", – отметил эксперт.
По его словам, подобная позиция касается не только Украины. Среди других вопросов, вызывающих дискуссии в прогрессистской среде, он назвал политику США по Израилю и Китаю.
Краев объясняет, что часть прогрессистов не видит необходимости тратить значительные средства на внешнюю политику. Эти ресурсы они предпочли бы направить на социальные программы внутри США.
Напомним, что в ноябре 2026 года в США состоятся выборы в Конгресс.
Победа демократов может усилить контроль Конгресса над администрацией Дональда Трампа. В частности, они получат больше возможностей проводить расследование и запросить информацию от представителей его команды.
Одним из направлений могут стать проверки деятельности оцепления Трампа и его бизнес-связей.