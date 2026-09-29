Демократы разделены: сохранят ли они поддержку Украины после выборов в Конгресс США

Даже если демократы получат контроль над обеими палатами Конгресса США, это не означает автоматического улучшения отношений Вашингтона и Киева. Хотя в последние годы Демократическая партия последовательно выступала за поддержку Украины, внутри нее все более заметны разногласия.

"Во-первых, партия внутри разделена. Во-вторых, мы видим, что значительная часть демократов не готова так же безапелляционно поддерживать Украину, как они поддерживали ее раньше. Пример с законом Грэма-Блюменталя достаточно был красноречивым", - отметил Александр Краев.

Речь идет о законопроекте с санкциями против России. На этапе разработки его активно поддерживали демократы в Конгрессе. Однако после того, как компромиссная версия документа приблизилась к финальному голосованию, часть законодателей выступила против.

Свою позицию они объясняли опасениями, что документ может чрезмерно расширить полномочия президента США Дональда Трампа. Несмотря на это, закон наконец удалось продвинуть.

У демократов есть разные взгляды на внешнюю политику

Демократическая партия США не однородна. В частности, внутри нее усиливается левое крыло, которое называют прогрессистским. К нему входят, в частности, Берни Сандерс и Александрия Оказио-Кортес.

Прогрессисты выступают за масштабные внутренние реформы, расширение социальных программ, защиту прав меньшинств и борьбу с изменением климата.

В то же время, директор Центра международных исследований Одесского национального университета Владимир Дубовик не ожидает значительного усиления именно радикально прогрессистского крыла Демократической партии.

По его словам, даже среди прогрессистов нет единого мнения о помощи Украине. Часть критически относится к поддержке Киева, но другие считают действия России неприемлемыми и выступают за дальнейшую помощь Украине.

"Да, есть и такие, но ведь и те, которые считают неприемлемым то, что делает Россия, и собственно соглашаются, что это проявление империализма со стороны Москвы, поэтому Украину нужно поддерживать и дальше. Руководство партии и фракции не меняло своей позиции по этому вопросу", - пояснил Дубовик.

Он также отметил, что позиция руководства демократов остается важной для представителей партии. Это, в частности, проявилось во время голосования по законопроекту Грэма-Блюменталя, когда большинство прогрессистов выступили против.

Почему часть демократов критикует внешнюю политику США

По мнению Краева, проблема заключается не только в отношении демократов к Украине. Значительно более широкий вопрос - их восприятие внешней политики США в целом.

"Для прогрессистов внешняя политика – это ужасный крупный американский империализм и пугалка, почему они не хотят заниматься ею вообще", – отметил эксперт.

По его словам, подобная позиция касается не только Украины. Среди других вопросов, вызывающих дискуссии в прогрессистской среде, он назвал политику США по Израилю и Китаю.

Краев объясняет, что часть прогрессистов не видит необходимости тратить значительные средства на внешнюю политику. Эти ресурсы они предпочли бы направить на социальные программы внутри США.