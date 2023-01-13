Демократи попросили Байдена анулювати візу експрезидента Бразилії

Члени Демократичної партії США попросили президента Джо Байдена анулювати дипломатичну візу експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару, який прибув до країни. Лист із відповідним проханням підписали 46 членів Палати представників Конгресу США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .
Згідно з листом, Болсонару в'їхав до Штатів, коли він ще був президентом Бразилії, тому використав візу A-1, призначену для офіційних осіб.
"Оскільки він більше не є президентом Бразилії і нині не є бразильською офіційною особою, ми просимо вас переглянути його статус у країні, щоб з'ясувати, чи є законні підстави для його перебування, і відкликати візу", - наполягають законодавці.
Вони попросили Мін'юст США притягнути до відповідальності осіб, які перебувають у Флориді, які фінансували або підтримали заворушення в Бразилії 8 січня.
Також вони хочуть, щоб ФБР розслідувала, чи не вживалися будь-які дії на території США для організації цих заворушень.
Нагадаємо, у неділю, 8 січня, прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до Конгресу. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів.
Через кілька годин після початку протестів президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.
Бразильські правоохоронці звільнили будівлю парламенту від протестувальників.
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