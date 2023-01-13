RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Демократы попросили Байдена аннулировать визу экс-президента Бразилии

Фото: президент Бразилии Жаир Болсонару (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Члены Демократической партии США попросили президента Джо Байдена аннулировать дипломатическую визу прибывшего в страну экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Письмо с соответствующей просьбой подписали 46 членов Палаты представителей Конгресса США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Согласно письму, Болсонару въехал в Штаты, когда он еще был президентом Бразилии, поэтому использовал визу A-1, предназначенную для официальных лиц.

"Поскольку он больше не президент Бразилии и в настоящее время не является бразильским официальным лицом, мы просим вас пересмотреть его статус в стране, чтобы выяснить, есть ли законные основания для его пребывания, и отозвать визу", - настаивают законодатели.

Они попросили Минюст США привлечь к ответственности находящихся во Флориде лиц, финансировавших или поддержавших беспорядки в Бразилии 8 января.

Также они хотят, чтобы ФБР расследовала, не предпринимались ли какие-либо действия на территории США для организации этих беспорядков.

Напомним, в воскресенье, 8 января, сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов.

Спустя несколько часов после начала протестов, президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.

Бразильские правоохранительные органы освободили здание парламента от протестующих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бразилия