ua en ru
Вт, 02 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Демократи можуть висунути Байдена на вибори президента США вже у липні, - Bloomberg

Вівторок 02 липня 2024 02:26
UA EN RU
Демократи можуть висунути Байдена на вибори президента США вже у липні, - Bloomberg Фото: президент США Джо Байден на дебатах 2024 року (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Демократична партія США може висунути чинного главу держави Джо Байдена кандидатом на пост президента вже у липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Національний комітет Демократичної партії розглядає можливість офіційного висування Джо Байдена вже в середині липня, щоб гарантувати, що президент буде у бюлетенях в листопаді, водночас допомагаючи викорінити внутрішньопартійні розмови про його заміну після невдалого виступу на дебатах минулого тижня", - йдеться у повідомленні.

За словами людей, які знайомі з цим питанням і розмовляли на умовах анонімності, потенційна дата висування Байдена - 21 липня, коли відбудеться віртуальне засідання комітету з перевірки повноважень Демократичного з'їзду.

Нагадаємо, сім'я президента США Джо Байдена закликала його залишитися у передвиборчих перегонах та продовжувати боротьбу за переобрання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховний суд США визнав імунітет Дональда Трампа. Але він стосується дій у рамках конституційних повноважень, коли Трамп був при владі. На дії, які були вчинені у приватному порядку – імунітет не поширюється.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Вибори в США
NEWS
Зона світла. Що готують для прифронтових районів та чи вплине це на графіки в Україні
Зона світла. Що готують для прифронтових районів та чи вплине це на графіки в Україні
DAILY
Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує