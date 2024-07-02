Демократи можуть висунути Байдена на вибори президента США вже у липні, - Bloomberg

Демократична партія США може висунути чинного главу держави Джо Байдена кандидатом на пост президента вже у липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Національний комітет Демократичної партії розглядає можливість офіційного висування Джо Байдена вже в середині липня, щоб гарантувати, що президент буде у бюлетенях в листопаді, водночас допомагаючи викорінити внутрішньопартійні розмови про його заміну після невдалого виступу на дебатах минулого тижня", - йдеться у повідомленні.

За словами людей, які знайомі з цим питанням і розмовляли на умовах анонімності, потенційна дата висування Байдена - 21 липня, коли відбудеться віртуальне засідання комітету з перевірки повноважень Демократичного з'їзду.