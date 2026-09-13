Демократи готують масштабні розслідування проти Трампа, - WP

Якщо Демократична партія здобуде перемогу на проміжних виборах, її представники планують провести низку масштабних розслідувань щодо діяльності президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За словами конгресмена Роберта Гарсії, потенційний масштаб порушень може вимагати залучення всієї демократичної фракції Палати представників.

"Корупції та шахрайства настільки багато, що для належного проведення розслідувань знадобиться вся Палата представників з боку демократів. Ми обговорюємо всі ці питання", - сказав він.

Водночас частина демократів закликає колег не робити завчасних заяв про можливі результати таких розслідувань.

У Білому домі ці наміри критикують і готуються протидіяти потенційним розслідуванням. Прессекретар Білого дому Олівія Уейлс заявила, що опоненти Трампа нібито не мають власної програми, а лише прагнуть блокувати його політику.

Одним із напрямів перевірок можуть стати гірничодобувні та енергетичні угоди адміністрації. Конгресмен Джаред Гаффман вважає, що вони могли бути вигідними прихильникам і донорам президента.

Зокрема, WP повідомляє про пропозицію адміністрації Трампа німецькій енергетичній компанії на 1,2 млрд доларів в обмін на відмову від морських вітрових лізингів. Більшу частину цих коштів компанія мала б реінвестувати у проєкт СПГ у Луїзіані, що належить донору Трампа.

Також у Конгресі хочуть перевірити рішення про масове помилування учасників атаки на Капітолій у 2021 році та відновлення роботи нафтопроводу в Південній Каліфорнії.

Окрему увагу можуть приділити реформуванню федерального уряду. На думку демократів, кадрові зміни в адміністрації Трампа послаблюють державні інституції. Зокрема, конгресмен Джим Гаймс заявив про чистку серед співробітників розвідки, які не погоджувалися з політикою президента.

Крім того, потенційні розслідування можуть стосуватися кримінальних справ, які демократи вважають політично мотивованими. Серед них - провадження щодо колишнього директора ФБР Джеймса Комі та генеральної прокурорки Нью-Йорка Летіції Джеймс.