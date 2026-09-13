Демократы готовят масштабные расследования против Трампа, - WP

Если Демократическая партия одержит победу на промежуточных выборах, ее представители планируют провести ряд масштабных расследований по деятельности президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По словам конгрессмена Роберта Гарсии, потенциальный масштаб нарушений может потребовать привлечения всей демократической фракции Палаты представителей.

"Коррупции и мошенничества настолько много, что для надлежащего проведения расследований потребуется вся Палата представителей со стороны демократов. Мы обсуждаем все эти вопросы", - сказал он.

В то же время часть демократов призывает коллег не делать преждевременных заявлений о возможных результатах таких расследований.

В Белом доме эти намерения критикуют и готовятся противостоять потенциальным расследованиям. Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс заявила, что оппоненты Трампа якобы не имеют собственной программы, а лишь стремятся блокировать его политику.

Одним из направлений проверок могут стать горнодобывающие и энергетические соглашения администрации. Конгрессмен Джаред Хаффман считает, что они могли быть выгодны сторонникам и донорам президента.

В частности, WP сообщает о предложении администрации Трампа немецкой энергетической компании на 1,2 млрд долларов в обмен на отказ от морских ветровых лизингов. Большую часть этих средств компания должна была бы реинвестировать в проект СПГ в Луизиане, принадлежащий донору Трампа.

Также в Конгрессе хотят проверить решение о массовом помиловании участников атаки на Капитолий в 2021 году и восстановлении работы нефтепровода в Южной Калифорнии.

Отдельное внимание могут уделить реформированию федерального правительства. По мнению демократов, кадровые изменения в администрации Трампа ослабляют государственные институты. В частности, конгрессмен Джим Хаймс заявил о чистке среди сотрудников разведки, которые не соглашались с политикой президента.

Кроме того, потенциальные расследования могут касаться уголовных дел, которые демократы считают политически мотивированными. Среди них - дела бывшего директора ФБР Джеймса Коми и генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.