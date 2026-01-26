Демографічна криза в Україні: що відбувається з темпами народжуваності

За його словами, рівень народжуваності в Україні знижується давно, і темпи цього падіння наразі не прискорюються, але й не сповільнюються.

"Зниження приблизно таке саме, як і раніше. Водночас ми працюємо над тим, щоб підтримати сім’ї з дітьми", - зазначив міністр.

Збільшення виплат

Улютін нагадав, що з 1 січня набув чинності закон про підвищення "дитячих" виплат. Вони, за задумом уряду, мають допомогти поєднувати батьківство з роботою. Водночас він підкреслив, що держава змінює підхід до соціальної політики.

"Соціальна політика має бути не лише про виплати, а про повернення людини до роботи і можливість гідно себе забезпечувати. Держава має підтримувати людину у найбільш кризові моменти, але ця підтримка повинна бути короткостроковою і водночас відчутною", - пояснив він.

Одним із таких кроків стала разова виплата при народженні дитини у розмірі 50 тисяч гривень. За словами міністра, це допомога саме на той період, коли витрати для сім’ї є найбільшими.

У міністерстві також проаналізували вплив наявності дітей на ризик потрапляння родини у складні життєві обставини. З’ясувалося, що серед сімей без дітей таких близько 17%, тоді як у родинах із дітьми цей показник зростає до 34%.

"Саме тому ми підвищили виплату до 50 тисяч гривень", - додав Улютін.

Пакунок малюка, допологові виплати та єЯсла

Крім того, уряд збільшив грошову компенсацію за програмою "пакунок малюка" до 8451 гривні, а також запровадив нову виплату у розмірі 7 тисяч гривень допологової підтримки для незастрахованих вагітних жінок.

Окремо міністр звернув увагу на запуск програми "єЯсла", яка має допомогти батькам поєднувати виховання дитини з професійною діяльністю.

Вона передбачає щомісячну виплату у розмірі 8 тисяч гривень після досягнення дитиною одного року і до трьох років - для батьків, які вийшли на повний робочий день. Програма не поширюється на ФОПів.

"Ця сума, можливо, не повністю покриє вартість няні чи приватного садка, але вона є суттєвою і допомагає батькам повернутися до економічної активності", - підсумував міністр.