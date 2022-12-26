Демограф оцінила можливість розпаду РФ, назвавши умову для цього

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елли Лібанової.

"Не бачу цього (настроїв серед росіян, щоб могли спровокувати розпад РФ, - ред.). Можливо відколиться Кавказ. Це єдині", - сказала вона.

За її словами, у Росії розпад може з'явитися лише як відгук еліт.

"Якщо еліта почне розхитувати цей корабель, тоді можливо", - додала демограф.