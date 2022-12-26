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Демограф оценила вероятность распада РФ, назвав условие для этого

Фото: демограф оценила вероятность распада РФ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне вряд ли самостоятельно смогут "расшатать" Россию до распада. Раскол маловероятен, правда есть одно обстоятельство, которое может его спровоцировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой.

"Не вижу этого (настроений среди россиян, чтобы могли спровоцировать распад РФ, - ред.). Возможно отколется Кавказ. Это единственные", - сказала она.

По ее словам, в России распад может появиться только как отклик элит.

"Если элита начнет расшатывать этот корабль тогда возможно", - добавила демограф.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи. РФ распадется на разные страны.

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