Демограф оцінила можливість розпаду РФ, назвавши умову для цього
Россияне вряд ли самостоятельно смогут "расшатать" Россию до распада. Раскол маловероятен, правда есть одно обстоятельство, которое может его спровоцировать.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елли Лібанової.
"Не бачу цього (настроїв серед росіян, щоб могли спровокувати розпад РФ, - ред.). Можливо відколиться Кавказ. Це єдині", - сказала вона.
За її словами, у Росії розпад може з'явитися лише як відгук еліт.
"Якщо еліта почне розхитувати цей корабель, тоді можливо", - додала демограф.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії. РФ розпадеться на різні країни.
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