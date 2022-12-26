Демограф оценила вероятность распада РФ, назвав условие для этого
Россияне вряд ли самостоятельно смогут "расшатать" Россию до распада. Раскол маловероятен, правда есть одно обстоятельство, которое может его спровоцировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой.
"Не вижу этого (настроений среди россиян, чтобы могли спровоцировать распад РФ, - ред.). Возможно отколется Кавказ. Это единственные", - сказала она.
По ее словам, в России распад может появиться только как отклик элит.
"Если элита начнет расшатывать этот корабль тогда возможно", - добавила демограф.
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи. РФ распадется на разные страны.
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