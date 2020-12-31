По делу о взрывах боеприпасов под Мариуполем спустя три года объявили подозрение

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило подозрение по делу о взрывах на складе боеприпасов под Мариуполем Донецкой области. Сам инцидент произошел три года назад.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

Сообщается, что о подозрении сообщили бывшему командиру воинской части, которая дислоцируется в Мариуполе. Его подозревают в халатности, которая повлекла тяжкие последствия.

По данным следствия, он не обеспечил пожарную безопасность на полевом артиллерийском складе в зоне АТО, покос травы, обустройство минерализованной полосы. ГБР утверждает, что это привело к тому, что пожар на поле перебросился на территорию склада и спровоцировал взрывы.

"В результате на складе были уничтожены боеприпасы различного типа и калибра, а также повреждены домовладения местных жителей, чем нанесен ущерб на сумму более 121 млн гривен", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Фото: последствия взрывов под Мариуполем (dbr.gov.ua)

Напомним, в сентябре 2017 года на складах боеприпасов в районе села Новоянисоль возле Мариуполя произошли взрывы. После взрывов на территории складов пиротехники изъяли около 1 500 боеприпасов.

В отчете миссии ОБСЕ говорилось, что пожар произошел после того, как местный фермер поджег поле. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на склад боеприпасов.