По делу украинских моряков назначен ряд экспертиз

Фото: захваченные украинские корабли (fsb.ru)

В этих условиях работники ФСБ, которые ведут дела, будут запрашивать продление срока содержания под стражей украинских моряков

По делу незаконно задержанных РФ в Керченском проливе украинских моряков на декабрь назначены технические экспертизы. Об этом заявил координатор работы команды адвокатов моряков Николай Полозов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укринформ.

Полозов отметил, что провести их не успеют.

"Что касается ситуации с уголовным делом, то в делах украинских моряков в декабре назначен ряд технических экспертиз. Не думаю, что они будут выполнены до новогодних каникул. И в целом, к 24 января, когда закончится утвержденный срок содержания под стражей, ситуация в следственном деле кардинально не изменится", - сказал Полозов.

По его словам, в этих условиях работники ФСБ, которые ведут дела, будут запрашивать продление срока содержания под стражей украинских моряков.

"Скорее всего, это произойдет в Лефортовском районном суде. Украинских моряков должны будут доставить на заседание. Рассмотрение апелляций будет проходить в суде высшей инстанции, то есть - в Мосгорсуде", - добавил адвокат.

Напомним, 24 захваченных у берегов оккупированного Крыма украинских военных моряков заявили следствию, что являются военнопленными.

Отметим, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в СИЗО еще 5 незаконно задержанных Россией украинских военных моряков.

Под арестом оставили капитана катера "Никополь" Богдана Небылицу, капитана буксира "Яны Капу" Олега Мельничука, капитана второго ранга с судна "Бердянск" Дениса Гриценко, матроса с буксира "Яны Капу" Олега Семидоцкого и матроса катера "Бердянск" Без Юрия Безъязычного.

Таким образом, "суд" в Крыму отказал в апелляции 24 всем украинским военным, захваченных 25 ноября у берегов аннексированного Крыма.