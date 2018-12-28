У справах українських моряків призначили низку експертиз

Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

В цих умовах працівники ФСБ, які ведуть справи, запитуватимуть продовження строку тримання під вартою українських моряків

У справах незаконно затриманих РФ в Керченській протоці українських моряків на грудень призначені технічні експертизи. Про це заявив координатор роботи команди адвокатів моряків Микола Полозов, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Укрінформ.

Полозов відзначив, що провести їх не встигнуть.

"Що стосується ситуації з кримінальною справою, то в справах українських моряків у грудні призначено низку технічних експертиз. Не думаю, що вони будуть виконані до новорічних канікул. І в цілому, до 24 січня, коли закінчиться затверджений термін утримання під вартою, ситуація в слідчій справі кардинально не зміниться", - сказав Полозов.

За його словами, в цих умовах працівники ФСБ, які ведуть справи, запитуватимуть продовження строку тримання під вартою українських моряків.

"Швидше за все, це відбудеться в Лефортовському районному суді. Українських моряків будуть зобов'язані доставляти на засідання. Розгляд апеляцій буде проходити в суді вищої інстанції, тобто - в Мосміськсуді", - додав адвокат.

Нагадаємо, всі 24 захоплених біля берегів окупованого Криму українських військових моряків заявили слідству, що є військовополоненими.

Відзначимо, підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив у СІЗОще п'ятьох незаконно затриманих Росією українських військових моряків.

Під арештом залишили капітана катера "Нікополь" Богдана Небилицю, капітана буксира "Яни Капу" Олега Мельничука, капітана другого рангу з судна "Бердянськ" Дениса Гриценка, матроса з буксира "Яни Капу" Олега Семидоцького і матроса катера "Бердянськ" Юрія Без'язичного.

Таким чином, "суд" у Криму відмовив в апеляції 24 всім українським військовим, захоплених 25 листопада біля берегів анексованого Криму.